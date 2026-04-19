Agredidos dos agentes de la Policía Local de Salamanca tras una intervención de madrugada

Varias patrullas de la Policía Local en el centro de salud de la calle Valencia

Dos agentes de la Policía Local de Salamanca han sido agredidos durante la madrugada del sábado al domingo mientras realizaban una intervención policial en la plaza de Monterrey sobre las 6:00 horas de la madrugada.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, las autoridades municipales pillaron in fraganti a dos personas orinando en plena vía pública, momento en el que procedieron a identificarlas para ser propuestas para sanción al realizar un hecho prohibido en la ordenanza municipal del consistorio charro.

Al intentar conocer la identidad de los dos individuos que se encontraban miccionando, estos agredieron a dos agentes de la Policía Local, lo que ha hecho sean detenidos por los propios municipales, para ser puestos, porsteriormente, a disposición judicial.

Más tarde, las mismas personas agredidas han tenido que acudir al Centro de Salud de la calle Valencia, a las Urgencias del CAP para ser atendidos por profesionales sanitarios y ver el alcance de las lesiones.

Por otro lado, la comisión de Medio Ambiente valorará la multa, que alcanzaría los 500 euros por orinar en la vía pública, además de enfrentarse a un atentado contra la autoridad.