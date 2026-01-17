Una agresión en la plaza de Monterrey se salda con una mujer trasladada al Hospital

Alrededor de las 2:27 horas de la madrugada de este sábado, el 1-1-2 recibía un aviso alertando de una agresión en la plaza de Monterrey.

Al parecer, tal y como refieren fuentes oficiales, una mujer de 32 años había sido golpeada con un vaso de cristal en la cara, motivo por el cual requería atención sanitaria.

En el lugar se personaron agentes de la Policía Nacional y Local, así como una ambulancia que, in situ, atendió a la víctima para, posteriormente, trasladarla al Hospital de Salamanca.

Agresión en la Plaza de Monterrey | S24H

Testigos presenciales han referido a este medio que la agredida estaba ensangrentada a la llegada de los servicios de emergencia.

Por el momento, no ha trascendido si se han producido detenciones.

Asimismo, la madrugada del sábado se ha saldado con otras dos intervenciones por parte de la Policía Local.

La primera de ellas, a las 00:26 horas, los agentes interpusieron una denuncia en la calle San Pablo por exceso de ruido en una vivienda.

Y, finalmente, a la 1:27, en el paseo de Canalejas, se interceptó a un vehículo con la ITV desfavorable.