Agreden a un varón en una cafetería de la calle Rector Tovar

Agreden a un hombre en un bar de Rector Tovar

Un hombre ha sido víctima de una agresión en un bar, ubicado en la calle Rector Tovar, en la mañana de este miércoles.

Tal y como ha podido saber Salamanca24horas, el varón, de 40 años, habría resultado herido tras recibir un puñetazo en la cara por, apuntan fuentes consultadas por este medio, un supuesto familiar de su mujer.

Ha sido uno de los trabajadores del bar quien ha alertado a los servicios de emergencia, pasadas las 11:30 horas.

Así pues, hasta el lugar del suceso se han movilizado varias dotaciones de la Policía Nacional, así como agentes de la Policía Local, para esclarecer lo ocurrido e investigar las circunstancias del incidente.

La víctima, herida en el labio producto del golpe, ha sido trasladada a un centro médico para una revisión más exhaustiva de las lesiones sufridas. Por el momento, no ha trascendido si el agresor ha sido detenido.