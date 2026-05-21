Una pelea entre indigentes en la Plaza Mayor se salda con uno de los implicados trasladado al Hospital de Salamanca

A las 21:15 horas del pasado miércoles, el 112 de Castilla y León fue alertado de una agresión ocurrida en la Plaza Mayor.

Tal y como han referido fuentes oficiales, un indigente habría agredido a otro asestándole un puñetazo en la cara en el céntrico enclave salmantino.

Así pues, y alertados por lo sucedido, en el lugar se personaron agentes de la Policía Local, para esclarecer lo courrido y abrir las diligencias correspondientes, y una ambulancia para prestar asistencia al herido, un hombre de 45 años.

Finalmente, y tras su valoración in situ por el personal sanitario, la víctima fue trasladada al Hospital de Salamanca.

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