Una pelea entre indigentes en la Plaza Mayor se salda con uno de los implicados trasladado al Hospital de Salamanca
La víctima, un hombre de 45 años, recibió un fuerte puñetazo en la cara
A las 21:15 horas del pasado miércoles, el 112 de Castilla y León fue alertado de una agresión ocurrida en la Plaza Mayor.
Tal y como han referido fuentes oficiales, un indigente habría agredido a otro asestándole un puñetazo en la cara en el céntrico enclave salmantino.
Así pues, y alertados por lo sucedido, en el lugar se personaron agentes de la Policía Local, para esclarecer lo courrido y abrir las diligencias correspondientes, y una ambulancia para prestar asistencia al herido, un hombre de 45 años.
Finalmente, y tras su valoración in situ por el personal sanitario, la víctima fue trasladada al Hospital de Salamanca.
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