Una alarma antirrobo obliga a desalojar el Mediamark de Capuchinos

Minutos antes de las 11:40 horas de este martes, las rutinarias tareas de mantenimiento han hecho saltar la alarma antirrobo en el establecimiento del Mediamark del Parque Comercial de Capuchinos, ubicado en el municipio de Santa Marta de Tormes.

De esta manera, el método antirrobo del recinto ha llenado el mismo de un humo blanco que ha provocado el desalojo del establecimiento, obligando así a salir al aire libre a todas las personas que se encontraban en su interior, tanto clientes como profesionales.

Dicho mecanismo ha obligado a paralizar las actividades del recinto durante alrededor de 30 minutos, tiempo en el que los presentes han estado esperando en las inmediaciones del establecimiento, llamando así la atención de los viandantes.

Así, a las 12:10 horas de este martes, evaporado ya el humo por completo, se ha reanudado la mañana con normalidad.