Alarma en Béjar por un incendio en un garaje

Durante la tarde de este viernes se han vivido momentos de alarma en Béjar debido a un incendio declarado en un garaje situado en la calle Travesía Santa Ana frente al hospital. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 18:30 horas y ha generado gran expectación entre los vecinos de la zona.

Según han declarado fuentes presenciales a este medio, el fuego se habría originado en el interior del garaje, aunque los propietarios actuaron con rapidez y lograron sofocar las llamas antes de que se propagaran.

A su llegada, los bomberos de Béjar se han encargado de asegurar la zona, ventilar el espacio afectado y controlar posibles focos residuales.

Como medida preventiva, eso sí, ha sido necesario desalojar el garaje y una cafetería cercana, sin que se hayan registrado heridos.