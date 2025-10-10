Alarma en Béjar por un incendio en un garaje

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 18:30 horas y ha generado gran expectación entre los vecinos de la zona

Alarma en Béjar por un incendio en un garaje

Durante la tarde de este viernes se han vivido momentos de alarma en Béjar debido a un incendio declarado en un garaje situado en la calle Travesía Santa Ana frente al hospital. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 18:30 horas y ha generado gran expectación entre los vecinos de la zona.

Según han declarado fuentes presenciales a este medio, el fuego se habría originado en el interior del garaje, aunque los propietarios actuaron con rapidez y lograron sofocar las llamas antes de que se propagaran.

A su llegada, los bomberos de Béjar se han encargado de asegurar la zona, ventilar el espacio afectado y controlar posibles focos residuales.

Como medida preventiva, eso sí, ha sido necesario desalojar el garaje y una cafetería cercana, sin que se hayan registrado heridos.

