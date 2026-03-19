Alarma en Cantaracillo por un incendio forestal junto al pueblo

Un incendio forestal declarado a última hora de la tarde de este jueves 19 de marzo ha generado gran alarma entre los vecinos de Cantaracillo debido a la proximidad con el casco urbano.

El fuego se ha originado a las 20:00 horas en la zona de los huertos familiares, hasta donde han acudido efectivos del parque de bomberos de Villares de la Reina para sofocar las llamas con un camión autobomba.

Bomberos y Guardia Civil en el incendio forestal de Cantaracillo

Según ha podido saber Salamanca24horas, los vecinos han sido alertado del incendio que estaba teniendo lugar en el pueblo por las campanas, siendo controlado más tarde por los servicios de extinción. Las llamas han quedado a escasos 50 metros de proximidad de las casas.

Dos horas después, los bomberos siguen trabajando en el terreno para refrescar y asegurarse de que el fuego no vuelva a reactivarse.