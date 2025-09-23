Alarma en Ciudad Rodrigo por el incendio de una nave del polígono Los Chabarcones

A las 22:04 horas de este martes, 23 de septiembre, se ha originado un incendio en una nave situada en el Polígono Industrial 'Los Chabarcones' de Ciudad Rodrigo. Más concretamente, en un taller de pinturas de la calle Herreros, según fuentes presenciales.

Dotaciones de bomberos de Ciudad Rodrigo, Lumbrales y Fuenteguinaldo se han trasladado hasta el lugar de los hechos para extinguir las llamas, de origen desconocido.

También se ha dado aviso al Sacyl, que ha atendido a una persona que se encontraba en el interior de la nave, de la que ha salido por su propio pie, y que presentaba quemaduras leves, según Noticias Ciudad Rodrigo.

