Alarma por un contenedor ardiendo en Salamanca capital

Los bomberos de Salamanca se han desplazado hasta la calle Fernando de Rojas por un contenedor ardiendo en la vía pública. Un incidente que ha movilizado a los Servicios de Emergencia, además de a la Policía Local.

El aviso ha entrado en la sala de operaciones de los bomberos del parque de Salamanca a las 21:00 horas, momento en el que una dotación se ha desplazado hasta la vía para extinguir las llamas.

Por suerte, no se ha puesto en riesgo ningún vehículo de la propia calle y no ha habido que lamentar heridos, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS. Además, la Policía Local de Salamanca se desplazaba hasta el lugar para controlar el tráfico y evitar que no se produjeran incidentes mayores.

Se trata del segundo contenedor que arde durante la tarde de este domingo, 15 de febrero, en el que los bomberos del parque de Villares de la Reina se han desplazado hasta Mozárbez para extinguir las llamas de otro mobiliario urbano similar. Además, han atendido otra emergencia en Béjar en relación a un transformador.