Alarma por un cortocircuito en un arco de luces navideño en la salmantina calle Arco

Una dotación de bomberos del Ayuntamiento de Salamanca ha tenido que intervenir tras un cortocircuito en uno de los adornos de luces navideños que decoran estos días la ciudad. En concreto, el incidente ha tenido lugar en la céntrica calle Arco, cuando los servicios de emergencias han sido alertados por un fuego en uno de los arcos de luces.

El servicio de emergencias 1-1-2- de Castilla y León ha recibido una alerta a las seis y media de la tarde por parte de un viandante que observaba que de uno de los arcos de luz salían chispas. Hasta el lugar del incidente se ha trasladado una dotación de bomberos con el fin de garantizar la seguridad de la instalación eléctrica y de los viandantes de la zona.