Alarma por un incendio en la A-50, a la altura de Santa Marta

El fuego en una cuneta de la autovía que une Salamanca con Ávila ha alertado a los bomberos del parque de Villares de la Reina, que se han desplazado hasta el lugar para sofocar las llamas que han producido una gran columna de humo que, además, ha reducido la visibilidad en los vehículos que circulaban por la propia carretera. El incendio ha comenzado en Santa Marta de Tormes, a la altura de Valdelagua.

Dos autobombas se han desplazado hasta el lugar afectado, tratándose de una zona de pasto que ha comenzado a arder sobre las 13:00 horas de este miércoles, 1 de octubre y que se ha logrado controlar rápidamente.

Además, habría calcinado 100 metros junto a la cuneta de la autovía, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, afectando de forma mínima al amino del Canal. Del mismo modo, se desconoce la causa del incendio, que se encuentra en investigación.

El pasado 20 de julio, otro incendio forestal se producía en la misma zona, la de Pelabravo, movilizando varios medios y que acabó cocinando unas 30 hectáreas tras seis horas de trabajo por parte del Servicio de Extinción de Incendios. A las 13:40 horas se daba por extinguido.