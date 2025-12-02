Alarmante incremento de violaciones y de intentos de asesinato en Salamanca

El Ministerio del Interior ha hecho público el balance de la criminalidad en España en lo que va de año.

Son datos facilitados hasta septiembre por los diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de la policías municipales, que se registran en el Sistema Estadístico de Criminalidad y que resume la imagen del crimen de enero a septiembre de 2025 en todo el territorio español.

En el caso de la provincia de Salamanca, en los que también se diferencia los datos de la capital, existe un incremento total de la criminalidad en un 5,9 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

En estos datos sorprende el alto incremento de las violaciones, así como de los intentos de asesinato, puesto que esta primera estadística deja un aumento del 65 por ciento respecto a 2024. Son un total de 33 agresiones sexuales con penetración, de las que 23 se habrían producido dentro del término municipal de Salamanca.

Aunque la mayoría de esas violaciones se han producido en Salamanca capital, la estadística desgrana que sucede lo contrario en el resto de delitos contra la libertad sexual, puesto que han reducido su número respecto a 2024, pero sí se han incrementado en el conjunto de los otros municipios de la provincia. Así si la capital ha pasado de 28 a 25 delitos de este tipo respecto a 2024 (un 10,7 % menos), en el resto de la provincia se ha incrementado un 3,8 por ciento, habiéndose producido un total de 54 (incluidos los 25 de la ciudad).

Otro de los datos a tener en cuenta que deja esta estadística del Ministerio del Interior es el incremento respecto a 2024 de los intentos de asesinato en Salamanca capital. Si bien no son datos tan abultados como en 2022, donde se registraron 6, en lo que va de año ya se han producido en la capital (no se han dado casos en el resto de la provincia) 3 homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, además de un homicidio doloso y asesinato consumado. Este último corresponde a la muerte de un varón a manos de un portero de discoteca en la calle Bordadores.

Menos robos en la provincia

En el lado contrario de la balanza cabe destacar que los amigos de lo ajeno han reducido su actividad en la provincia, aunque, eso sí, sigue habiendo apartados correspondientes a los robos que siguen creciendo en la capital.

Es el caso de los robos con fuerza en domicilios que se han incrementado en la ciudad en un 14,7 por ciento, así como los hurtos (un 10,3 % más que en 2024). En el lado contrario se sitúan las sustracciones de vehículos (- 24,1 %) y los robos con violencia e intimidación (-8,2 %).

Misma línea que estos últimos apartados sigue el resto de la provincia de Salamanca, puesto que todos los robos han descendido, no así los hurtos.

Por último, cabe especial mención el aumento de la cibercriminalidad en nuestra provincia. Si de enero a septiembre de 2024 se contabilizaron un total de 2.802 ciberdelitos, en lo que va de 2025 ya se ha incrementado esa cifra hasta los 3.119 casos, siendo mayoritarias las estafas informáticas.

Este balance deja un resultado momentáneo en Salamanca de un total de 9.468 delitos cometidos en la provincia, un incremento del 5,9 % respecto al mismo periodo de 2024.