El alcalde del Pedroso de la Armuña, condenado por haber encañonado con una escopeta a un vecino

El 1 de septiembre del pasado año 2024, y tal y como informó este medio, el alcalde del Pedroso de la Armuña, Ángel Luis Portilla, fue denunciado ante la Guardia Civil tras haber encañonado con una escopeta a un vecino del citado municipio.

La víctima, que resultó ser el dueño del chiringuito de la piscina del pueblo así como de una tienda situada junto al bar Centro, alegó, además, que al tiempo que Portilla le apuntaba con el cañón del arma, gritaba: "Te voy a matar".

Los hechos se desarrollaron en la casa del vecino ubicada en Cantalpino, a la que el alcalde accedió sin articular palabra, mientras este se encontraba con su pareja.

Ambos, ante la situación, reaccionaron tirándose al suelo con ánimo de protegerse en el caso de que Portilla abriera fuego -algo que, afortunadamente, no ocurrió-.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Salamanca ha condenado a Portilla, quien ha reconocido los hechos, a seis meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena así como a un año, seis meses y un día de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, todo ello sumado a la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros del denunciante.

Además, y tal y como se refiere en el escrito al que ha tenido acceso Salamanca24horas, se concede al acusado la suspensión de la pena de prisión impuesta por un periodo de dos años años, condicionada a no cometer ningún otro delito durante el tiempo de suspensión.

Cabe destacar que no cabe opción de recurrir la sentencia puesto que ambas partes han renunciado a hacerlo.