Alcohol al volante y en las calles y hasta la incautación de una navaja: la cara menos bonita de Halloween en Salamanca

Una vez terminada la celebración de Halloween, la Policía Local de Salamanca puede hacer balance de su versión menos amables a través de su parte de sucesos. Este año, la jornada ha estado llena de ruido, alcohol, drogas y hasta la incautación de una navaja.

El primer episodio que ha requerido de los agentes ha tenido lugar sobre las 22:00 horas en el número 5 de la calle Meléndez. Se trata de una medición positiva ruido, realizada por "molestias por ruido procedente de la música de establecimiento hostelero".

Fue ya en los minutos previos a las 2:00 horas cuando llegaron las drogas. Primero un positivo en el contro preventivo del paseo de Canalejas; poco después se le ha intervenido a dos personas tanto sustancias estupefacientes como una navaja, también en dicho control.

Al mismo tiempo que sucedía esto, la Policía Local denunciaba a 10 personas en la calle Silvestre Sánchez Sierra por consumo de alcohol en la vía pública.

Sobre las 2:10 horas le tocó al número 24 de la calle Varillas ser el escenario de una nueva medición positiva de ruido por la música de un establecimiento hostelero.

Por último, ya pasadas las cinco de la madrugada, un conductor arrojaba un positivo en alcohol en aire soplado en la plaza de la Fuente.