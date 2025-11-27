Alarma en Béjar tras el presunto intento de apertura de coches junto al cementerio

En las últimas horas, en redes sociales ha circulado un vídeo grabado en la trasera de la calle Recreo desde el Cementerio hasta la gasolinera junto a la calle Industria en Béjar, donde se observa a dos personas manipulando varios vehículos estacionados. Según los usuarios que han difundido estas imágenes, las dos personas aparecerían en el lugar “abriendo coches durante la noche”.

Los mensajes que acompañan la publicación afirman: “Si les conocéis, a esto se dedican este par de dos por las noches, a ‘abrir’ los coches”.

La difusión del vídeo ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, que piden mayor vigilancia nocturna.