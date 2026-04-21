Alerta en el paseo de Canalejas por el comportamiento extraño de un joven

Un joven aparentemente bajo los efectos del alcohol u otras sustancias ha causado el caos sobre las 20:50 horas de este martes en la confluencia entre el paseo de Canalejas y la calle Jardines.

Varias personas han alertado a la Sala de Operaciones 112 de Castilla y León de que el joven se estaba comportando de manera extraña, llegando incluso a tumbarse en un paso de cebra e impidiendo a los vehículos circular con normalidad.

La Policía Nacional ha acudido al lugar para investigar los hechos e identificar al joven. Se desconoce si ha sido detenido.