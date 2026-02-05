La alerta por viento en Salamanca vuelve a cerrar parques y la zona arbolada de La Aldehuela este jueves

Las fuertes rachas de viento que se esperan en Salamanca a lo largo de esta jornada de jueves han llevado al Ayuntamiento de Salamanca a tomar, de nuevo, la medida preventiva de cerrar parques y la zona arbolada de la ciudad deportiva de a Aldehuela.

Se trata de una medida recurrente para garantizar la seguridad de los peatones, pero, a pesar de esas prevenciones, desde el Consistorio piden a los ciudadanos extremar las precauciones para protegerse del viento y retirar elementos exteriores de terrazas, balcones y azoteas.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento también se ha informado a través de un comunicado de prensa, que reforzará durante estos días la limpieza de sumideros de alcantarillado de la ciudad para evitar acumulación de agua de lluvia, dadas también las previsiones por fuertes tormentas.

Las zonas que se cerrarán hasta que las condiciones meteorológicas vuelvan a ser optimas son las siguientes: la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, el Huerto de Calixto y Melibea, el paseo central del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona arbolada del Jardín de los Gozos y las Sombras