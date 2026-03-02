Alertan de la desaparición de un hombre en Salamanca

El Centro Nacional de Desaparecidos ha alertado de la desaparición de un hombre, de 32 años, en Salamanca.

El joven, que responde al nombre de Santiago M.C, fue visto por última vez el 17 de febrero y, desde entonces, nada se sabe de él.

Asimismo, el CNDES ha compartido que Santiago mide 1,70 cm, tiene el pelo color castaño largo y ojos negros. Añaden, además, que se trata de una persona vulnerable.

Las autoridades instan a que, cualquiera que pueda tener información sobre el paradero de Santiago o pistas que permitan dar con él, se ponga en contacto con la Policía Nacional a través del 091.