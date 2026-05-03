La Guardia Civil busca a un hombre desaparecido en Santa Marta

La Guardia Civil de Salamanca mantiene activado un dispositivo de búsqueda para localizar a Honorio, un hombre de 62 años desaparecido en la tarde de este domingo en el municipio salmantino de Santa Marta de Tormes. El hombre se habría ausentado de la residencia en la que se encontraba sin previo aviso, lo que ha motivado la rápida activación de los protocolos de emergencia.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, Honorio es un varón de 1,66 metros de altura, de complexión delgada, con cabello canoso y rizado. En el momento de su desaparición vestía ropa deportiva de color negro y azul. Además, llevaba consigo su cartera, pero dejó su teléfono móvil en la residencia y no dispone de vehículo propio.

Las fuerzas de seguridad han desplegado un operativo en la zona y sus alrededores con el objetivo de dar con su paradero.

La Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana y pide a cualquier persona que disponga de información que pueda resultar útil que contacte de inmediato a través del teléfono 062.