Alertan sobre la desaparición de un varón en Salamanca

Un varón ha desaparecido este lunes, 30 de marzo, en Salamanca capital, lo que ha llevado a dar la voz de alarma a los familiares tras encontrarse más de 24 horas en paradero desconocido.

Según han indicado en redes sociales los propios familiares, se trata de una persona enferma que ha desaparecido en más ocasiones siendo encontrada de manera rápida, pero en esta ocasión se encuentra en paradero desconocido desde el día de ayer, lo que les ha llevado a avisar a los Servicios de Emergencias.

Varón desaparecido en Salamanca

En otras ocasiones, el varón ha sido encontrado en pueblos cercanos a Salamanca como Babilafuente o Cabrerizos, siendo intervenido en un codo el mes pasado tras ser encontrado.

Ante cualquier avistamiento posible del hombre, se recomienda llamar a los Servicios de Emergencias del 1-1-2 o con las autoridades competentes para activar el protocolo necesario.

Según ha podido saber este medio, los familiares ya han presentado la denuncia en la comisaría de Salamanca para tratar de localizar en el menor tiempo posible al varón.