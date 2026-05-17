Alertan de un motorista herido en la calzada tras un accidente en Aldearrubia

Alrededor de las 15:00 horas, una persona ha llamado al Servicio de Emergencias 112 Castilla y León para dar la voz de alarma por un herido en un accidente de tráfico en Aldearrubia.

Al parecer, quien ha dado el aviso se ha encontrado a un motorista accidentado sobre la calzada, en el punto kilométrico 11 de la carretera SA-804. No ha presenciado el accidente, sino sus consecuncias: un varón de unos 30 años, con dolor en un hombro y dificultad para respirar, pero consciente.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y sanitarios de Sacyl para poder atender al herido.