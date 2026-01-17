Alertan de no caer en la estafa del “familiar en apuros” en Salamanca

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

La Policía Nacional ha reiterado el prestar atención a una de las estafas que ha llegado a Salamanca, la del “familiar en apuros”. En este engaño, el autor contacta con las víctimas haciéndose pasar por sus familiares, principalmente sus hijos, simulando padecer un apuro económico solicitando después una transferencia bancaria.

Además, lo hacen a través, supuestamente, de otro número de teléfono alegando que el suyo propio no puede ser utilizado debido a algún tipo de problema.

El dinero que se estafa llega a cuentas bancarias de terceros, pertenecientes a la organización, conocidas como “mulas de dinero”, que retiran el dinero y se lo dan a los estafadores recibiendo una pequeña remuneración.

Una vez realizan la estafa, muchas de las personas se dan cuenta de que han sido víctimas del engaño. La Policía Nacional ha recomendado que si se recibe esta comunicación, no perder la calma y no realizar ningún tipo de pago.