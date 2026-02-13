Una ambulancia implicada en una colisión en Villares de la Reina

A las 13:59 horas, el 1-1-2 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando de un accidente de tráfico en Villares de la Reina.

El incidente, un colisión entre una ambulancia y una furgoneta, ha ocurrido concretamente en la NA-620, en el kilómetro 234.

Pese a que los daños materiales registrados en uno de los vehículos implicados son más que evidentes, como se puede apreciar en la imagen, el suceso no se ha cobrado heridos.

En el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil de Tráfico para esclarecer lo ocurrido y regular el tráfico de la zona.