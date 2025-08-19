Amenaza con una navaja a un camarero en la plaza del Corrillo y acaba detenido

Agentes de la Policía Local de Salamanca, en colaboración con la Policía Nacional, detuvieron en la tarde de este lunes a un hombre que amenazó a un camarero con una navaja en un establecimiento de la plaza del Corrillo.

El individuo mostró el arma blanca al trabajador, generando momentos de tensión entre los clientes y viandantes.

La rápida intervención policial permitió reducir y detener al agresor sin que se produjeran heridos.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde permanece a la espera de pasar a disposición judicial.