Amenaza con una navaja a un camarero en la plaza del Corrillo y acaba detenido
Clientes y viandantes fueron testigos del violento altercado durante la tarde de este lunes antes de la intervención policial
Agentes de la Policía Local de Salamanca, en colaboración con la Policía Nacional, detuvieron en la tarde de este lunes a un hombre que amenazó a un camarero con una navaja en un establecimiento de la plaza del Corrillo.
El individuo mostró el arma blanca al trabajador, generando momentos de tensión entre los clientes y viandantes.
La rápida intervención policial permitió reducir y detener al agresor sin que se produjeran heridos.
El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde permanece a la espera de pasar a disposición judicial.
