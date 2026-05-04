Amenaza con "pegar un tiro" tras una cadena de robos en distintos locales del centro de Salamanca

Policía en la puerta de la coctelería Niebla en la calle Bordadores en una fotografía de archivo

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un varón como presunto autor de varios delitos, entre ellos robo con violencia, amenazas y estafa en grado de tentativa, tras sustraer un ordenador portátil en la Coctelería Niebla y amenazar de muerte a un trabajador.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 1 de mayo, sobre la 01:00 horas, cuando el encargado del local sorprendió al individuo en el almacén revisando mochilas de los empleados. Al recriminarle su actitud, el varón reaccionó con una grave amenaza “quítate de en medio o te meto un tiro” mientras hacía el gesto de sacar un objeto de la espalda, lo que generó temor en el trabajador, que le permitió abandonar el lugar.

Sin embargo, el encargado logró interceptarlo en la puerta del establecimiento y retenerlo hasta la llegada de los agentes, previamente alertados. Durante la intervención, los policías localizaron el ordenador portátil sustraído oculto entre la ropa del detenido.

Las investigaciones posteriores han permitido reconstruir una cadena de hechos delictivos cometidos presuntamente por el mismo individuo a lo largo de esa jornada. Horas antes, sobre las 20:00, habría intentado apoderarse del dinero de la caja registradora de una charcutería, siendo impedido por los empleados. Más tarde, alrededor de las 21:00, sustrajo varias tarjetas de crédito del bolso de una trabajadora en otro establecimiento de restauración e intentó utilizarlas en un cajero automático, aunque no logró extraer dinero al bloquearlas tras introducir incorrectamente el PIN.

Asimismo, también se le vincula con un hurto en el vestuario de un supermercado, donde varias trabajadoras denunciaron la desaparición de documentación, tarjetas bancarias y dinero en efectivo.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, tras la instrucción de las diligencias, pasó a disposición de la autoridad judicial.