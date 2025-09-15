Amplio despliegue de los bomberos tras un aviso por humo en la combustión de una caldera en el centro de Salamanca

Los bomberos se han desplazado hasta el centro de Salamanca, a primer hora de la tarde de este lunes, 15 de septiembre, tras el aviso por humo de unos vecinos tras una mala combustión en una caldera. El Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha puesto en sobreaviso a los apagafuegos del parque de la capital del Tormes, que han trasladado a varios efectivos a la zona.

El incidente ha comenzado sobre las 16:42 horas en la cuesta de la Raqueta, en una de las calles más céntricas de la ciudad al situarse entre la Gran Vía y Canalejas. Además del Servicio de Extinción de Incendios de Salamanca, la Policía Local también se ha movilizado hasta el lugar para controlar el tráfico y evitar que los viandantes se pusieran en peligro.

Asimismo, los bomberos se encuentran buscando el piso del que salía la humareda por el que han sido alertados. Además, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, se trataría de la primera humareda que sale al encender la caldera, estando totalmente controlado tras revisar cada uno de los pisos y el cuarto de calderas.