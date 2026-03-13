Amplio despliegue de los bomberos y la Policía Local en la calle Méjico por un fuerte olor a quemado

Bomberos en una intevención por una comprobación de humo en la calle Méjico

Alrededor de las 13:00 horas de este viernes, los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca se han personado en la calle Méjico alertados por un aviso en el que se informaba de la presencia de humo y olor a quemado en un bloque de edificios.

Varias dotaciones, así como efectivos de la Policía Local, han protagonizado un amplio despliegue en la vía pública durante el desarrollo de las labores de inspección.

Bomberos en una intevención por una comprobación de humo en la calle Méjico | Salamanca24horas

Finalmente, y tras confirmar que no había peligro alguno, los bomberos han certificado que se trataba de una falsa alarma motivada por el funcionamiento de una caldera.

El incidente, por tanto, se ha saldado sin heridos ni daños materiales pese, eso sí, a la gran expectación que ha causado en los viandantes.