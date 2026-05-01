Amplio despliegue de bomberos y Policía Local en pleno centro de Salamanca por un nido de cigüeña en riesgo de caída

Pasadas las 21:30 horas de este viernes, un amplio dispositivo de emergencia ha llamado la atención de vecinos y viandantes en pleno centro de Salamanca, a la altura de la iglesia de San Martín.

Bomberos del Ayuntamiento y Policía Local han intervenido en la zona tras detectarse un posible riesgo relacionado con un nido de cigüeña situado en el campanario del templo.

Intervención bomberos | S24H

Según ha podido confirmar Salamanca24horas, la actuación se ha llevado a cabo después de que se alertara de que el nido podría presentar peligro de desprendimiento, lo que habría motivado la rápida movilización de los servicios de emergencia.

Intervención bomberos centro | S24H

Para facilitar las labores de inspección y seguridad, la Policía Local ha procedido al corte temporal de la calle Quintana, permitiendo así el trabajo de los bomberos con total seguridad en una zona que rápidamente ha atraído la atención de numerosos curiosos.

Tras la pertinente revisión, los efectivos han comprobado finalmente que no existía riesgo alguno de caída.