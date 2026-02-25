Amplio operativo en La Covatilla para rescatar a un escalador herido tras una caída en Peña Negra de Becedas

En la mañana de este miércoles se ha desplegado un amplio operativo para rescatar a un escalador herido en Peña Negra de Becedas (Ávila) tras caer por una rampa de hielo de 40 metros de longitud, fracturándose la pierna, además de haber sufrido numerosos golpes en diferentes partes corporales.

El incidente, del que el 112 Castilla y León ha tenido constancia a las 10:51 horas, habría sido protagonizado por un varón que cayó mientras practicaba escalada en hielo, acompañado por otro cinco escaladores que formaban el grupo.

El rescate ha sido coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias, que ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores a bordo, uno de ellos enfermera.

En el momento de la llegada y tras establecer contacto visual con el resto de escaladores, han inmovilizado al paciente con un collarín y con un colcón de vacío. Más tarde, ha sido trasladado en el vehículo aéreo.

Además, Emergencias Sanitarias Sacyl ha acordado estacionar en el aparcamiento de la estación de esquí de La Covatilla, donde se ha procedido a la atención sanitaria del herido. En el operativo también han participado agentes de la Guardia Civil, además de los bomberos del parque de Béjar.