Amplio operativo policial contra el tráfico de drogas y armas en Santa Marta y varias zonas de Salamanca

Pasadas las 8:00 horas de la mañana de este jueves, un amplio dispositivo de la Policía Nacional se ha desplegado en varios puntos de Salamanca, destacando especialmente el municipio de Santa Marta de Tormes en la calle Las Vegas y Norte, barrio de Buenos Aires en la Plaza de Extremadura y en Pizarrales en la calle Ruiz Zorilla. Durante los registros, también han participado guías caninos para apoyar la intervención.

En el operativo, asimismo, ha participado la Policía Científica, además de efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Los agentes, varios de ellos ataviados con pasamontañas, han accedido a distintos edificios mientras otros aseguraban los perímetros y controlaban el acceso a las zonas intervenidas.

La intervención formaría parte de una operación contra el tráfico de drogas y sustancias estupefacientes, así como armas, aunque por el momento no se han confirmado más detalles.

De momento, se desconoce si se han producido detenciones o se ha incautado material durante los registros.