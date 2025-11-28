Año y medio de cárcel por llevar droga oculta en el interior de su vagina para su venta en la prisión de Topas

Llegada de un autobús de la Guardia Civil a la prisión de Topas

Una mujer ha sido condenada por la Audiencia Provincial de Salamanca a un año, seis mes y un día de prisión, además de 322 euros de multa, como autora de un delito contra la salud pública, después de que en febrero de 2023 fuera sorprendida con droga oculta en su vagina que intentaba ‘colar’ en la prisión de Topas.

La acusada, con antecedentes penales, intentó aprovechar una comunicación familiar en la cárcel para introducir las drogas y que un familiar preso pudiera luego venderlas dentro de la prisión.

La visita tuvo lugar el 9 de febrero de 2023 cuando la acusada ocultó un paquete con diferentes sustancias estupefacientes en el interior de su vagina.

Los funcionarios tenían sospechas de que podría estar intentado traficar con drogas, por lo que procedieron a realizarle una radiografía y finalmente descubrieron que llevaba oculto diversos tipos de sustancia.

Tal y como notifica la sentencia condenatoria, la mujer portaba en su interior 34 gramos de resina de cannabis, diez envoltorios de 5,78 gramos de cocaína y un envoltorio con 0.93 gramos de heroína.

A pesar de la condena impuesta por el tribunal, las partes han llegado a un acuerdo para que la mujer no entre en prisión, siempre y cuando no vuelva a cometer actos ilícitos en el periodo de tres años.