Una aparatosa colisión entre dos turismos deja un herido en la avenida Agustinos Recoletos

Durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 2:05 horas, el Servicio de Emergecias 112 Castilla y León ha sido alertado de una aparatosa colisión entre dos turismos en la avenida Agustinos Recoletos, en Salamanca.

En el accidente, ha resultado herido un varón de 28 años.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tanto agentes de la Policía Local como de la Nacional y emergencias Sacyl con una ambulancia de soporte vital básico. El personal sanitario ha atendido al herido que, minutos más tarde, ha sido trasladado al Hospital de Salamanca.