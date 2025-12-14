Un aparatoso accidente dificulta el tráfico entre el polígono de los Villares y Cabrerizos

Un accidente corta uno de los carriles que une el polígono de los Villares con Cabrerizos

Un accidente entre el polígono de los Villares y el municipio salmantino de Cabrerizos, a unos 100 metros de la entrada al mismo, se ha saldado con uno de los vehículos cruzando la vía.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, la Guardia Civil se ha movilizado hasta el lugar para controlar el tráfico de la zona, y las causas podrían ser la escasa visibilidad provocada por la niebla nocturna en la carretera DSA-610 que une la zona industrial con el municipio salmantino.

Del mismo modo, uno de los carriles ha quedado imposibilitado al quedar el coche cruzado totalmente en la vía, lo que ha hecho que la benemérita regule el tráfico de la zona para evitar que ocurran más incidentes.

Se desconoce si la persona ha tenido que ser atendida y trasladada hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. SALAMANCA24HORAS ampliará la información a medida que se conozcan más detalles del suceso.