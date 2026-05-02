Un aparatoso choque entre dos coches deja uno de ellos mirando en dirección contraria en plena Puerta Zamora

Un aparatoso choque entre dos coches deja uno de ellos del revés en plena Puerta Zamora

A pocos minutos de las 21:30 horas de este sábado 2 de mayo se ha producido una aparatosa colisión entre dos turismos en pleno centro de Salamanca.

Ha sido en la glorieta de Puerta Zamora donde se ha producido el choque que, si bien no ha tenido heridos, ha dejado uno de los vehículos del revés, mirando en dirección contraria a la del carril en el que se encontraba circulando.

Un aparatoso choque entre dos coches deja uno de ellos del revés en plena Puerta Zamora | S24H

Hasta el lugar de los hechos, en el que se ha generado una gran expectación entre los peatones ante el sonado golpe, se han desplazado con rapidez agentes de la Policía Local de Salamanca, para restablecer la situación y que no hubiera ningún incidente a mayores tras lo ocurrido.