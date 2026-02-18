Aparece en Béjar una de las adolescentes desaparecidas en Salamanca desde el 3 de febrero

Una de las dos menores de edad que estaban en paradero desconocido desde el pasado 3 de febrero ha aparecido este martes en Béjar, tal y como ha podido saber Salamanca24horas.com.

Se trata de Yanira, una de las dos adolescentes de 15 años que fueron vistas por última vez en Salamanca.

A pesar de que una de las dos menores ha aparecido y se ha notificado esta circunstancia en la comisaría de Policía Nacional de Béjar, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas en España mantiene el aviso sobre la otra adolescente, Sheila.

Sheila, de 1,65 metros de altura y 55 kilos, sigue en estos momentos en paradero desconocido. Tiene cabello negro y vestía un chándal la última vez que fue vista.

Las autoridades avisan que en caso de conocer algún detalle sobre la desaparición de esta joven se informe a la Policía Nacional (091), Guardia Civil (062) o al Centro Nacional de Personas Desaparecidas.