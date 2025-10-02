Aparecen varios colegios y bibliotecas de Salamanca con silicona en las cerraduras y pintadas en las paredes en protesta por Palestina

El vandalismo se ha apoderado de varios edificios de ámbito público de Salamanca a raíz de las protestas a nivel mundial que ha levantado la intercepción de la flotilla de Gaza y que ha afectado a la capital del Tormes en diferentes puntos.

Todo indica que han sido varios colegios los que han amanecido de esta forma, además de bibliotecas de la propia ciudad que no han podido abrir sus puertas a primera hora de la mañana de este jueves, 2 de octubre.

Realizan varias pintadas y ponen silicona en edificos públicos en protesta por Gaza

Asimismo, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, en la facultad de Medicina también han aparecido varios graffitis en favor de Palestina, además de pegamento en las cerraduras del propio edificio.

De momento, se encuentran trabajando operarios municipales retirando el pegamento y la silicona de las puertas, para retomar las actividades en facultades, colegios públicos y privados y bibliotecas con la mayor brevedad posible. Asimismo, los actos se encuentran en investigación por las autoridades salmantinas.

SALAMANCA24HORAS ampliará información.