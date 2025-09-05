Un árbol de grandes dimensiones cae sobre varios coches en el paseo de Torres Villarroel

Un árbol de grandes dimensiones se ha desplomado en el mediodía de este viernes sobre varios vehículos en el paseo de Torres Villarroel.

El incidente ha ocurrido en torno a las 15:00 horas y ha causado un gran revuelo entre los viandantes.

Esos mismos testigos aseguran a este medio que el suceso se ha originado cuando una pala se ha quedado sin frenos y se ha desviado para evitar chocar contra los coches, golpeando así el árbol y cayendo, este, sobre los vehículos.

Sin embargo, uno de ellos ha resultado especialmente afectado.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y Bomberos para asegurar la zona y proceder a la retirada del árbol.

Asimismo, se ha personado una ambulancia para asistir a una mujer de 40 años que, al presenciar los hechos, trató de esquivar el árbol, haciéndose daño en un pie.

La zona se encuentra cortada al tráfico con motivo del suceso.