Arde un camión mientras repostaba en una gasolinera de Ciudad Rodrigo

Un camión ha comenzado a arder en Valdecarpinteros, en la estación de servicio conocida como El Salto. Un incidente que se ha producido sobre las 20:05 horas, en la gasolinera situada en el término municipal de Ciudad Rodrigo, y donde se han movilizado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, además de los bomberos de la Diputación de Salamanca del parque de Ciudad Rodrigo y la Policía Local mirobrigense.

El incidente se ha producido en la carretera N-620, kilómetro 313, mientras el vehículo repostaba en la estación que se encuentra entre Ciudad Rodrigo y Sanctis-Spìritus, saldándose milagrosamente sin nadie herido, como han confirmado desde el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León.

Efectivos de los bomberos del parque de Ciudad Rodrigo trabajando en el lugar.

El incendio se ha originado en la cabina del camión mientras repostaba, lo que ha producido un gran susto en los conductores de la zona alertando así a los Servicios de Extinción de Incendios que han solucionado el incidente de manera rápida y eficaz.

El propio conductor ha logrado huir del lugar a tiempo y por su propio pie, y de momento se desconoce cual ha podido ser la causa del fuego originado en la parte delantera del vehículo.

Además, el tráfico de la zona se ha cortado momentáneamente para evitar incidentes mayores ante un suceso que podría haber producido una tragedia mayor.

Sobre las 21:30 horas, fuentes consultadas por este medio indicaban que el fuego estaba totalmente controlado y que ya no suponía un peligro para la ciudadanía.