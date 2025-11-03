Arde un coche en el término municipal de Carrascal de Barregas

Incendio de un coche a la altura de Crrascal de Barregas

Los Bomberos de la Diputación de Salamanca se han movilizado en la mañana de este lunes pasadas las 11:30 horas hasta la salida de la A-62, en el punto kilométrico 252, en el término municipal de Carrascal de Barregas, con motivo de un coche que había echado a arder.

En el lugar, además de una dotación de bomberos, se han personado agentes de la Guardia Civil de Tráfico para regular el tráfico, preservar la seguridad del resto de vehículos y esclarecer las causas del suceso.

Producto de las llamas, el vehículo afectado ha quedado visiblemente dañado, con parte de su estructura e interior calcinados.

Las autoridades investigan ahora las causas del incendio.