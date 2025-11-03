Arde un coche en el término municipal de Carrascal de Barregas
En el lugar, además de una dotación de bomberos, se han personado agentes de la Guardia Civil de Tráfico para regular el tráfico, preservar la seguridad del resto de vehículos y esclarecer las causas del suceso
Los Bomberos de la Diputación de Salamanca se han movilizado en la mañana de este lunes pasadas las 11:30 horas hasta la salida de la A-62, en el punto kilométrico 252, en el término municipal de Carrascal de Barregas, con motivo de un coche que había echado a arder.
En el lugar, además de una dotación de bomberos, se han personado agentes de la Guardia Civil de Tráfico para regular el tráfico, preservar la seguridad del resto de vehículos y esclarecer las causas del suceso.
Producto de las llamas, el vehículo afectado ha quedado visiblemente dañado, con parte de su estructura e interior calcinados.
Las autoridades investigan ahora las causas del incendio.
También te puede interesar
Lo último