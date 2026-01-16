Incidentes urbanos este viernes: contenedor en llamas y corte de tráfico en Carmelitas por poda

Arde un contenedor en el paseo de Canalejas

Un contenedor ha echado a arder en el paseo de Canalejas, a la altura del número 38, pasadas las 12:30 horas de este viernes.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado los Bomberos de Salamanca, que han intervenido para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros elementos cercanos.

Por el momento se desconoce el origen de dicho incendio.

Otra intervención en el paseo de Carmelitas

Por otro lado, a lo largo de la mañana de este viernes, pasadas las 11:00 horas, el paseo de Carmelitas ha tenido que ser cortado al tráfico de manera temporal.

Dicho corte se ha producido como consecuencia de los trabajos realizados para cortar una rama de grandes dimensiones que suponía un posible riesgo para peatones y vehículos.