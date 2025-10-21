Arde una furgoneta en la N-620, a la altura de Barbadillo
El aviso, refieren fuentes oficiales, fue dado por el propio propietario del vehículo, que alertó a los servicios de emergencia
Los Bomberos de la Diputación de Salamanca han intervenido en la tarde de este lunes con motivo de una furgoneta que había echado a arder en la N-620.
El suceso ha tenido lugar a la altura de Barbadillo, en el kilómetro 254, alrededor de las 16:40 horas, tal y como han confirmado fuentes oficiales.
Hasta el punto del incidente se ha desplazado una dotación de bomberos así como agentes de la Guardia Civil, quienes se han encargado de regular el tráfico y esclarecer las causas del incidente.
El aviso, refieren las mismas fuentes, fue dado por el propio propietario del vehículo, que alertó a los servicios de emergencia.
Afortunadamente el suceso no se ha cobrado heridos aunque, eso sí, el vehículo ha resultado gravemente dañado. Las autoridades investigan ahora las causas del incendio.
También te puede interesar