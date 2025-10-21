Arde una furgoneta en la N-620, a la altura de Barbadillo. Foto: Guardia Civil de Salamanca

Los Bomberos de la Diputación de Salamanca han intervenido en la tarde de este lunes con motivo de una furgoneta que había echado a arder en la N-620.

El suceso ha tenido lugar a la altura de Barbadillo, en el kilómetro 254, alrededor de las 16:40 horas, tal y como han confirmado fuentes oficiales.

Arde una furgoneta en la N-620, a la altura de Barbadillo

Hasta el punto del incidente se ha desplazado una dotación de bomberos así como agentes de la Guardia Civil, quienes se han encargado de regular el tráfico y esclarecer las causas del incidente.

El aviso, refieren las mismas fuentes, fue dado por el propio propietario del vehículo, que alertó a los servicios de emergencia.

Afortunadamente el suceso no se ha cobrado heridos aunque, eso sí, el vehículo ha resultado gravemente dañado. Las autoridades investigan ahora las causas del incendio.