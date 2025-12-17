Un camión grúa de obra queda calcinado al echar a arder a su paso por La Fontana

Un camión grúa de obra con remolque se ha echado a arder en la zona de La Fontana a primera hora de la mañana de este miércoles 17 de diciembre.

Ha sido la parte delantera del vehículo la más afectada y que ha quedado completamente calcinada sin afectar al resto de la carrocería. Una más tarde, el camión se encuentra parado todavía en el lugar en que se produjo el incendio hasta que lo venga a recoger la grúa, aunque su presencia no es un obstáculo para el resto de los vehículos.

Arde un camión grúa de obra en La Fontana | Andrea Mateos

Los bomberos de la Dupitación de Salamanca han sido conocedores del incidente poco antes de las 08:30 horas, aunque no se le ha dado el aviso para movilizarse. Hasta allí se ha desplazado una patrulla de la Policía Local de Salamanca.

El incidente se ha solventado sin heridos.