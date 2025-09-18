Arde un solar en Peñaranda y alarma a los vecinos por su proximidad a casas

Un incendio declarado en un solar junto al casco urbano de Peñaranda de Bracamonte, en la carretera de Medina, ha generado momentos de gran tensión entre los vecinos durante la tarde de este jueves. Las llamas, que comenzaron a propagarse pasadas las 20:00 horas, han supuesto un grave riesgo debido a la proximidad de varias viviendas.

Según ha adelantado Noticias a Tiempo, el incendio se originó en el solar de un antiguo almacén de materiales de construcción, donde la acumulación de maleza y hierba seca ha favorecido su rápida expansión. Vecinos de la zona han dado la voz de alarma tras percibir la columna de humo y las llamas que se elevaban peligrosamente cerca de sus casas.

En los primeros momentos, agentes de la Policía Local de Peñaranda acudieron con urgencia al lugar e intentaron contener el fuego utilizando extintores. Al mismo tiempo, los propios vecinos trataron de colaborar con mangueras conectadas a bocas de riego, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes ante la magnitud del incendio.

Ante el riesgo de que las llamas alcanzaran los bloques de viviendas colindantes o los numerosos vehículos estacionados en la zona, los voluntarios del parque de Bomberos de Peñaranda acudieron rápidamente con un primer camión. Junto a la Policía Local, trabajaron intensamente para controlar las llamas, primero desde la calle Medina y después desde Ronda de San Lázaro.

Además, en apoyo a los efectivos locales, una dotación del parque de Bomberos de Villares de la Reina también se desplazó hasta el lugar y colaboró en las labores de extinción para evitar que el fuego se propagara aún más. Gracias a la rápida y coordinada actuación de todos los servicios de emergencia, y con la ayuda de los vecinos, el incendio fue controlado tras más de una hora de intensos trabajos.

No obstante, al margen del susto, no han tardado en surgir las críticas dirigidas a la Diputación de Salamanca, entidad responsable del servicio provincial de bomberos. Vecinos y representantes locales insisten en la necesidad urgente de profesionalizar el parque de Bomberos de Peñaranda, que actualmente depende en su totalidad del voluntariado. En situaciones como la vivida este jueves, remarcan que los voluntarios deben estar acompañados siempre por personal funcionario, lo que obliga a esperar la llegada de los equipos de Villares de la Reina, cuyo tiempo de respuesta puede superar los 30 minutos.

