Arde un turismo en la A-66, a la altura de Arapiles

Un turismo ha comenzado a arder en la autovía A-66, en el kilómetro 346 sobre las 17:31 horas. El incidente, aunque sin heridos, ha alertado a los Servicios de Emergencias del 1-1-2 que han movilizado a la Benemérita y a los bomberos del parque de Villares de la Reina.

La Guardia Civil ha acudido hasta el lugar para controlar el tráfico y evitar que hubiera otros accidentes a causa de la viabilidad reducida por el humo, y el Servicio de Extinción de Incendios para aplacar las llamas rápidamente.

Según han confirmado a este medio, no habría que lamentar heridos, por lo que no se ha solicitado el desplazamiento de los servicios sanitarios hasta el lugar, y el fuego se encuentra controlado. Además, no se ha cortado ningún carril de la autovía.