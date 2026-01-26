Arranca el juicio por el crimen machista de Béjar: "Le dijo que antes de verla con otro hombre prefería verla muerta"

A las 12:30 horas, pese a que el juicio estaba previsto para las 10:00 horas, ha arrancado la primera sesión del juicio por el crimen machista de Béjar.

El acusado ha entrado en la sala y, tras tomar asiento, se le han quitado las esposas y se ha situado junto a la letrada que ejercerá su defensa.

Cabe recordar que los hechos que se juzgan se remontan a la madrugada del 30 de agosto, cuando el acusado acabó con la vida de su pareja, Charo, en el domicilio que ambos compartían, situado en el portal número 7 de la calle Gredos de Béjar. Tal y como se ha referido en sala, la víctima habría recibido un fuerte golpe en la cabeza y, posteriormente tras noquearla, el asesino confeso se habría sentado sobre ella, mientras esta forcejeaba, y la habría asfixiado con ambas manos.

Los resultados toxicológicos habrían arrojado como resultado que ambos, en la noche de los hechos, habrían consumido alcohol y droga.

La defensa ha mantenido que en el momento del crimen, el acusado se encontraba bajo los efectos de la cocaína y alcohol y que, en ningún momento, hubo intención por parte de A.R.L.Z de acabar con la vida de la víctima. "Los hechos son constitutivos de un delito de homicidio imprudente" han referido.

El Ministerio Fiscal, durante su intervención, ha explicado al Jurado Popular que "el acusado premeditó los hechos. Charo no tuvo ninguna posibilidad de defenderse ni de evitar su destino final. No tuvo posibilidad huir ni de pedir ayuda. Previo al inicio de la agresión existe un golpe con un cenicero a la víctima, de caracter sorpresivo, que la víctima no pudo evitar". "No existe prueba alguna de que el cosumo de drogas y alcohol afectara a sus capacidades", ha añadido.

A.R.Z.L ha escuchado con cierta atención lo que se relataba en sala, con pasmosa tranquilidad y con la mirada, constantemente, fija en los miembros del tribunal.

"Les pido que sean objetivos, que se ciñan a los hechos y a las evidencias", ha solicitado el Fiscal a los miembros del Jurado Popular.

"Esto no es un arrebato, no es un accidente. Este crimen no es casual, ocurre dentro de una relación de pareja con una convivencia marcada por unas dinámicas de pareja en las que la víctima se encontraba bajo sumisión", ha alegado la acusación. "Nadie estrangula por error", ha continuado, "el acusado tuvo todas las oportunidades de parar y no quiso".

La defensa, por su parte, ha referido que "no vamos a tratar de justificar el resultado, pero sí queremos que se haga justicia. No estamos ante un crimen machista".

"Era agresivo y controlador"

El padre de Charo ha alegado, respondiendo a las preguntas del Fiscal, que el acusado se gastaba el dinero del aquiler en su propio beneficio.

La noche de los hechos, además, el declarante recuerda que insistió a su hija para que fuera a dormir a su casa a lo que esta se negó diciendo "Papá tranquilo, que no va a pasar nada".

El hermano, por su parte, ha alegado que el acusado trataba muy mal a Charo y, visiblemente emocionado y entre lágrimas, ha relatado lo ocurrido aquella fatídica noche: "Yo veía que no iba bien la cosa. Ella ya no quería nada con él y la dije que se quedara con nosotros en casa, pero ella dijo que no iba a pasar nada"; "la hablaba mal, la vigilaba... una vez le levantó la mano. Era agresivo, controlador.. sospecho que por celos", ha añadido, recordando episodios concretos.

La madrastra de Charo también ha declarado durante la primera sesión del juicio: "Era muy celoso, una vez discutieron entre ellos y Charo me llamó, se vino a mi casa y A.R.Z.L le pegó un guantazo en la cara estando yo presente". "La amenazaba, le dijo que antes de verla con otro hombre perefería verla muerta", ha relatado.

A continuación ha declarado, muy brevemente, uno de los vecinos de Charo y A.R.Z.L. "El día de los hechos no escuché nada de nada", ha indicado a la Sala.