Arrestado el portero de un local de ocio de Salamanca por delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por un presunto delito contra la salud pública y otro de tenencia ilícita de armas, después de que fuera sorprendido con varias sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y una defensa extensible.

La detención se produjo durante un operativo de prevención en una zona de ocio nocturno de la capital salmantina. Los agentes observaron a un individuo que, al percatarse de la presencia policial, intentó eludir el contacto con ellos. Esta actitud sospechosa llevó a los agentes a interceptarlo para su identificación y registro.

El hombre, que trabajaba en las labores de control de acceso de uno de los locales de la zona, mantuvo en todo momento una actitud hostil con los policías. Durante el registro, los agentes le incautaron una defensa extensible de metal, con mango de espuma negra, considerada un arma prohibida para particulares. Además, llevaba ocultos en diferentes partes de su ropa varios envoltorios con drogas, incluyendo 1,59 gramos de speed y un total de 3,43 gramos de cocaína, repartidos en tres envoltorios distintos. También se le encontró una considerable cantidad de dinero en efectivo en billetes de diversas cuantías.

Tras el hallazgo de las sustancias y el arma, los agentes procedieron a su detención. El individuo fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación de las diligencias, y posteriormente fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca.