Asaltan a plena luz del día una joyería en Santa Marta de Tormes

Un individuo encapuchado y con una careta, armado con una pistola, ha asaltado este miércoles una joyería en Santa Marta, ubicada en la carretera de Madrid, número 69, a plena luz del día.

El robo se produjo minutos antes de las 11:00 horas, cuando el hombre irrumpió en el establecimiento.

El propietario del local sufrió un golpe en la cabeza propinado por el encapuchado con un objeto, por lo que tuvo que ser atendido en el Centro de Salud de la localidad debido a una brecha.

La Guardia Civil se desplazó de inmediato hasta el lugar de los hechos y ha abierto una investigación para localizar al autor del asalto. Asimismo, agentes de la Policía Judicial se han personado en la zona para recabar pruebas y huellas que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

Del mismo modo, han procedido a acordonar el área mientras realizan la correspondiente inspección ocular. Además, los agentes están recopilando datos y analizando las cámaras de seguridad de los alrededores con el objetivo de identificar al responsable.

Por el momento se desconoce el botín sustraído y más detalles sobre el asalto.