Asaltan un supermercado en Carbajosa durante la noche tras forzar una ventana e inhibir la alarma

Imagen de un coche de la Guardia Civil / FOTO de archivo Guardia Civil.

En la madrugada de este viernes, dos hombres asaltaron un supermercado situado en la calle Salamanca, en el municipio de Carbajosa. Los autores accedieron al interior del establecimiento tras romper una ventana superior y, una vez dentro, inhibieron el sistema de alarma de seguridad.

Los ladrones sustrajeron diversos productos y una cantidad de dinero en efectivo. Para acceder a las cajas fuertes utilizaron herramientas de soldadura.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil, que se encuentran investigando los hechos y localizar a los responsables.

La propietaria del supermercado ya ha interpuesto la correspondiente denuncia.