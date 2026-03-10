Asaltan dos viviendas en la urbanización Los Almendros tras forzar puertas y ventanas

Vehículos de la Guardia Civil en la Comandancia

El pasado domingo, día 8 de marzo, se registraron dos robos en viviendas de la urbanización Los Almendros, situada en el término municipal de Villamayor.

Los hechos se produjeron en dos domicilios distintos de la urbanización, a los que los ladrones accedieron tras forzar puertas y ventanas.

Por el momento, el valor de lo sustraído está pendiente de ser determinado por los propios propietarios.

Los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil, que ya se encuentra investigando lo sucedido.