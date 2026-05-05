La Asamblea de Inquilinas de Salamanca denuncia una nueva agresión a dos de sus militantes: “No es un hecho aislado”

La Asamblea de Inquilinas de Salamanca, denuncia públicamente una agresión sufrida por dos de sus militantes. Tal y como informan, Los hechos ocurrieron mientras ambas personas se encontraban ayudando a cambiar la cerradura en el piso de otra compañera de la asamblea. "Esta última llevaba meses denunciando ante su casero las condiciones en las que se encontraba la vivienda, así como las presiones continuadas que venía recibiendo para abandonarla", explican.

En ese contexto, un individuo "vinculado al propietario del edificio" irrumpiría con la intención de impedir la actuación. Según relatan desde la organización, en un primer momento recurrió a insultos y amenazas, elevando progresivamente el tono hasta desembocar en una agresión física: "Llegó incluso a propinar algunos empujones y tortazos a las dos personas militantes", denuncian.

Desde la Asamblea subrayan que este caso no es un hecho aislado, sino que forma parte de una dinámica más amplia en la que, aseguran, los propietarios recurren a distintos mecanismos de coacción para proteger sus intereses económicos. Recuerdan que, en otras ocasiones, han tenido que enfrentarse a empresas de desocupación y a prácticas similares de hostigamiento.

Por todo ello, la organización convoca una concentración el próximo viernes día 8 a las 20:00 horas en la Plaza de los Bandos con motivo de denunciar públicamente la impunidad de quienes actúan en defensa de la especulación inmobiliaria, así como visibilizar el papel de quienes, según señalan, respaldan estas actuaciones desde distintos ámbitos. “Mientras ellos actúan, la extrema derecha los defiende”, apuntan desde la organización.

En este sentido, denuncian la existencia de un clima de impunidad que permite que estos comportamientos se repitan. "Lo ocurrido la semana pasada evidencia la necesidad de reforzar la organización colectiva y la respuesta organizada frente a este tipo de prácticas, así como de señalar a quienes, directa o indirectamente, las amparan", argumentan desde la asociación, enfocada en combatir la especulación inmobiliaria y defender el derecho a una vivienda digna.